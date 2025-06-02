Ролан Гаррос. Гауфф обыграла Александрову и пятый сезон подряд сыграет в четвертьфинале

На турнире во Франции известны еще две участницы четвертьфиналов
Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000
Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Мирра Андреева (-, 6) – Дарья Касаткина (Австралия, 17) 6:3, 7:5
Коко Гауфф (США, 2) – Екатерина Александрова (-, 20) 6:0, 7:5
Коко Гауфф выиграла четвертый из пяти сыгранных матчей против Александровой в Туре. Ранее теннисистки не встречались на грунтовых турнирах. Американка пятый год подряд вышла в четвертьфинал на Ролан Гаррос и будет бороться за третий полуфинал на этом турнире.
В целом Гауфф проведет девятый четвертьфинал на уровне соревнований Grand Slam (четыре раза проходила дальше). Следующая соперница Коко определится в американском противостоянии между Мэдисон Кис и Хейли Баптист.
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua