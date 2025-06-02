Реал может подписать еще одного защитника этим летом 

"Реал" планирует отправиться на Клубный Чемпионат мира с почти полностью обновленной линией защиты, но, похоже, мадридцы еще не завершили усиление обороны.

После подписания Трента Александера-Арнольда и Дина Хейсена, "Лос Бланкос" намерены приобрести по крайней мере еще и левого защитника. Это, вероятно, ставит под вопрос будущее Ферлана Менди и Франа Гарсии, но "Реал" ведет переговоры с "Бенфикой" по испанскому левому защитнику Альваро Каррерасу, с которым уже согласованы личные условия контракта.

Но вопрос о надежности защиты остается открытым – по данным MARCA, эта линия будет внимательно оцениваться во время КЧС. Если руководство не будет удовлетворено увиденным, "Реал" может подписать еще одного центрального защитника этим летом.

Однако Хаби Алонсо даст шанс молодым талантам академии. Хакобо Рамон дебютировал еще при Карло Анчелотти в критических моментах и получил положительные отзывы от итальянца. Тем временем Диего Агуадо, который также может сыграть на позиции левого защитника, тоже поедет с командой в США.

www.ua-football.com