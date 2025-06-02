Хижняк сказал, собирается ли переходить в профессиональный бокс

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

29-летний боксер Александр Хижняк собирается перейти в профессионалы, однако это случится не сейчас. Олимпийский чемпион Парижа собирается ехать на ОИ-2028 в Лос-Анджелесе.

«Я думал и о профессиональном боксе. Это тоже интересно. Я говорил, что хочу стать олимпийским чемпионом, и не окончу этот путь, пока не дойду до этой награды. Так у меня есть мысли и о профессиональном боксе».

«Я хочу выйти на этот ринг, хочу попробовать себя там. Мне это любопытно. И людям, думаю, интересно было бы увидеть меня там», – сказал Хижняк.

Ранее промоутер Александр Красюк говорил, что предлагал Хижняку переход в профи, но боксер пока отказывается.

Александр ХИЖНЯК: «Цель – ОИ-2028. Хочу стать самым титулованным боксером»

sport.ua