ПОРТЕР: «Если бы не это, то Фьюри точно бы выиграл первый бой с Усиком»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Шон Портер высказался о реванше Александр Усик – Тайсон Фьюри и назвал главную ошибку британца в первом поединке.

Подписывайтесь на канал Вуса Усика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

«В первом бое был момент, когда Тайсон немного расслабился и пропустил удар от Усика. Я точно убежден, если бы Тайсон не пропустил тот удар – то выиграл бы бой, Усик бы не смог изменить ход поединка. Фьюри помнит тот удар в девятом раунде и сделает выводы. Сейчас Тайсон очень скромный, мало говорит, это свидетельствует о том, что он очень сконцентрирован», – сказал Портер.

Ранее известный тренер по боксу Дэйв Колдуэлл поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

sport.ua