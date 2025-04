Экс-чемпион мира: «Все британцы ждут противостояния Юбенк – Бенн»

by

Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Юбенк

26 апреля на футбольном стадионе Tottenham Hotspur Stadium в английском Лондоне состоится масштабный вечер бокса от журнала The Ring. Предстоящее шоу получило название Fatal Fury: City of The Wolves.

Главным событием станет бой в среднем весе (до 72,6 кг) – на ринге встретятся британец Крис Юбенк (34–3, 25 КО) и его соотечественник Конор Бенн (23–0, 14 КО).

Накануне этого противостояния Юбенк заявил о своих планах – намерен победить 26 апреля, после чего встретиться на ринге с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом:

«После победы над Бенном логическим шагом выглядит бой с мексиканцем. Турки Аль-Шейх ранее сказал, что после 26 апреля я буду претендовать на бой с Альваресом. Для Британии наше противостояние с Конором имеет особенное значение, его ждут все поклонники бокса.

Понимаете, Сауль Альварес – сильный боксер, но в нашей стране его знают только те, кто постоянно следит за боксом. В то время как противостояние Юбенк – Бенн будет интересным для всех британцев без исключения. Все будут на стадионе. Именно по этой причине я пока не хочу думать об мексиканце. Нужно сконцентрироваться на тот, что будет происходить 26 апреля», – признался Юбенк.

ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма

sport.ua