Защитник Зайцев вернулся в Нико-Баскет

Николаевский клуб продолжает усиливаться перед стартом в Суперлиге

Нико-Баскет официально объявил о возвращении своего воспитанника защитника Максима Зайцева.

21-летний игрок последние три сезона провел в киевских клубах. Максим стал чемпионом Суперлиги-2022/23 в составе Будивельника, а также добыл бронзу (в сезоне-2023/24) и серебро (Суперлига-2024/25) с Киев-Баскетом. В прошлом сезоне защитник набирал в среднем 6.2 очка, делал 2.5 подбора и 1.7 передачи.

Ранее стало известно, что коллектив Валентина Берестнева пролонгировал форварда Михаила Митирича. Также Нико-Баскет подписал другого воспитанника николаевского баскетбола разыгрывающего Максима Сафонова, который в прошлом сезоне выступал за Киев-Баскет.

Нико-Баскет занял третье место в регулярном чемпионате Высшей лиги-2024/25. В серии плей-офф команда Берестнева дошла до финала, где уступила Харьковским Соколам. Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким анонсировал, что Нико-Баскет со следующего сезона будет выступать в Суперлиге.

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