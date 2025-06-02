Юки Цунода: Я не знаю, почему у меня не было скорости

Гран При Испании получился крайне неудачным для Юки Цуноды. В квалификации гонщик Red Bull Racing показал последнее время, а в гонке не претендовал на очки и финишировал тринадцатым. Комментируя результаты выступлений в Барселоне, Юки не смог объяснить, что стало причиной отсутствия скорости.

«До этапа в Монако я постоянно прогрессировал, а уже в Монако в некоторых сессиях ехал на уровне Макса или даже быстрее, но здесь внезапно темп резко упал, – рассказал Юки Цунода после финиша. – Чтобы я ни делал, как бы ни менял настройки, ничего не происходило, и темп на длинной дистанции тому пример.

Я чувствовал, что машина очень сильно «ест» резину, деградация просто огромная. Я чувствую, что существует какой-то один главный ограничивающий фактор, и я до сих пор не знаю, что это за фактор, у меня нет ответа.

На прошлых Гран При мы с командой были на одной волне, и у меня был темп. Квалификация в Монако получилась неудачной, но, по крайней мере, у меня был темп, и я неоднократно слышал от команды, что уже давно не было такого, когда второй гонщик едет на уровне Макса или даже быстрее.

Все были довольны, но в Барселоне мой темп внезапно снизился по непонятной причине. Я не мог демонстрировать всё, на что способен. На этом этапе в поведении машины было что-то очень и очень странное. Загадка».

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