«В баке еще что-то осталось». Знаменитый канадец хочет назад в НХЛ

ХК «Чикаго». Джонатан Тэйвз

Агент знаменитого форварда Джонатана Тэйвза заверил, что канадец чувствует себя на 100 процентов и готовится вернуться в НХЛ.

Последний раз титулованный канадец играл два года назад. Член «Тройного золотого клуба» 37-летний Тэйвз, за плечами которого две победы на Олимпийских играх, триумф на чемпионате мира, титулы Кубка мира и три Кубка Стэнли, в последний раз выходил на лед в апреле 2023 года через несколько часов после того, как генеральный менеджер Кайл Дэвидсон заявил, что «Чикаго» не будет продлевать контракт с Джонатоном.

Эта игра завершила сложный двухлетний период, в течение которого хоккеист боролся с хроническим воспалением в своем организме (CIRS), а затем ощутил последствия длительного COVID-19. Наконец, 1 июля 2023 года он стал свободным агентом, и ни один клуб не решился его подписать.

В ноябре прошлого года Тэйвз поделился в Instagram, что провел несколько месяцев в Индии и на Бали, где искал покоя и отдыха. Этой весной он сказал Марку Лазерусу из «The Athletic», что он совсем не закончил с хоккеем: «Я не доволен тем, как все закончилось в Чикаго. Дело не в том, чтобы что-то доказывать. Просто в баке еще что-то осталось. Я хочу уйти из игры, сказав, что отдал все силы».

Тэйвз вместе с американским нападающим Патриком Кейном сыграли ключевую роль в возвращении «Блэкхокс» на вершину НХЛ, где завоевали три Кубка Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах. Всего канадец набрал 883 очка (372 гола, 511 передач) в 1067 матчах.

В 2017 году в возрасте 28 лет Тэйвз вошел в число 100 величайших хоккеистов в истории НХЛ в честь столетия лиги.

sport.ua