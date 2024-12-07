«Просто сумасшествие». Капризов лидирует в НХЛ и снова вошел в историю

Капризов снова возглавил список бомбардиров сезона НХЛ

Кирилл Капризов (№97) с Броком Фэйбером (№7) и Мэттом Болди. Фото Imagn Images, USA Today Sports Форвард «Миннесоты» продолжает набирать очки и побеждать.

Ведущая тройка

Кирилл Капризов отметился голом и двумя передачами в выездном матче «Миннесоты» с «Анахаймом» (5:1) и знакомо стал первой звездой вечера. Россиянин продлил очередную результативную серию до пяти игр и вернулся на первое место списка бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.

Капризов провел матч в одной тройке с Марко Росси и Мэттом Болди, это звено создало немало опасных эпизодов и организовало четыре гола в игре с «Дакс». Росси оформил дубль плюс пас, Болди забил и сделал две передачи. Кирилл дважды ассистировал партнерам во втором периоде: сначала выложил передачу на Росси от синей линии при розыгрыше большинства, затем дождался партнеров в чужой зоне и запустил перепасовку Болди с Росси перед воротами. Свой гол лидер «Уайлд» забил, когда вместе с Маркусом Фолиньо доборолся на пятачке после истечения времени очередного большинства.

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«Мне очень нравится это звено. Против них тяжело действовать. Они выигрывают много борьбы за шайбу», — сказал главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс о сочетании ведущей тройки.

Специалист также заметил: «Они определенно решили исход матча своими результативными действиями, это точно. И считаю, что они вроде как подают пример, как нам нужно вести игру. Они очень умно обращаются с шайбой, все трое действуют с большой интенсивностью. Было приятно видеть это. Я доволен. Когда они играют в таком стиле, то получают вознаграждение в протоколе».

«Приятно выходить [на лед] вместе с Кириллом. И нет сомнений в том, что Марко — центр первого звена. Не скажу, что ему было легко вписаться в эту роль, но он сделал это», — сказал Болди.

Форвард также более эмоционально оценил результативность Капризова в этом сезоне: «Он маньяк. Он безумный. Такое весело видеть».

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«Звено Капризова реально трудно прочитать»

Под впечатлением от Капризова и его тройки остались в том числе соперники. В «Анахайме» оценили взаимодействие Кирилла с Болди и Росси.

«Они здорово читают друг друга. У них высокий хоккейный IQ, они очень сильны в работе с шайбой. Даже Росси очень силен в этом. Он не самый крупный парень, но выигрывает борьбу за шайбу. И Капризов удерживает шайбу так, как никто в лиге. Он делает это и когда в движении, и когда нет. Это талантливая группа. Они уверены в себе с такой поддержкой за спиной, могут сканировать лед и разыгрывать, это элитный уровень хоккея. Это один уровень с Макдэвидом и Маккинноном. Такая группа наносит заметный урон», — сказал главный тренер «Дакс» Грег Кронин.

«Их реально трудно прочитать. Они в точности знают, где все располагаются. Думаю, мы все старались быстро перекрывать свободные зоны для них, но вот как все закончилось. Они все равно заставляли нас платить каждый раз, когда мы этого не успевали. У них одно из лучших звеньев в плане игры прямо сейчас», — заметил капитан «Уток» Радко Гудас.

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Историческая пятерка «Уайлд»

«Миннесота» лидирует в Западной конференции и всей лиге. Капризов идет первым в списке лучших бомбардиров и самых полезных игроков регулярного чемпионата — 42 (17+25) очка при «плюс 21» в 25 матчах.

«Не знаю даже, просто дело в команде. Команда продолжает побеждать, [так что] легко играть самому и для всей команды. Ты просто продолжаешь выходить на каток — и тебе такое нравится. Каждый кругом улыбается и шутит, получает удовольствие, знаете ли. И в то же время, когда выходить на игру и выскакиваешь на лед, просто стараешься выкладываться по полной. Вот и все», — сказал Кирилл.

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В списке травмированных «Миннесоты» к Матсу Зуккарелло добавился Юэль Эрикссон Эк. Главная звезда команды вместе с другими партнерами делает все, чтобы отсутствие отдельных звезд не влияло на результат.

«Да, в первом периоде у нас было не так много шансов, но во втором мы стали создавать в атаке больше и забили пару голов. Без Зукки и теперь без Экки мы просто выходим вместе и стараемся по максимуму. Мы играли раньше несколько смен в разных матчах, но сегодня провели вместе полную игру. Я чувствую, что Марко быстрый, Болдс — быстрый, я — вроде как тоже немного быстрый. Просто пытаемся чувствовать друг друга, стараться и создавать в атаке, наслаждаться игрой вместе», — сказал Капризов.

Кирилл также заметил: «Не скажу, что это какой сюрприз. Новые ребята выходят, играют сильно, показывают хоккей, который просит тренер. Мы просто стараемся по полной. Вот и все».

Капризов поднялся в пятерку лучших бомбардиров в истории «Миннесоты» — 372 (177+195) очка в 303 матчах. 27-летний россиянин прошел Райана Сутера (369 очков в 656 играх), в зоне досягаемости в этом сезоне при таком темпе остаются капитан «Уайлд» Джаред Сперджен (394 в 886), а также Зак Паризе (400 в 558) и Мариан Габорик (437 в 502). Если Кирилл пройдет эту тройку, впереди останется только Микко Койву (709 в 1028).

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Первый гол Тренина

Хайнс после победы над «Анахаймом» также оценил вклад в результат нападающих четвертого звена — Бена Джонса, Марата Хуснутдинова и впервые сыгравшего за «Миннесоту» экс-форварда «Чикаго» Риса Джонсона. Еще одно «впервые» случилось под занавес матча, когда отличился Яков Тренин. Экс-форвард «Нэшвилла» и «Колорадо» в конце меньшинства сделал перехват на своей синей линии и послал шайбу в пустые ворота, забил впервые в сезоне и в новом клубе к радости всей скамейки.

«Чувствую себя отлично. И это не только из-за моего гола, а из-за реакции команды. Все были так рады отбить мне кулак. Это нечто особенное», — сказал Тренин.

«Да, это здорово. И Марат ведь тоже был на льду. Это первый гол [Якова]. Такое всегда волнительно. Я тоже в восторге. Приятно, что это случилось. Тяжело, когда не забиваешь столько матчей. Сколько там — 25 игр? И потом когда забиваешь, словно исчезает давление», — сказал Капризов.

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