Зак Браун: Мы будем использовать командную тактику

Вероятно, меньше суток осталось до того момента, как McLaren отпразднует победу в Кубке конструкторов – девятый в истории команды и первый с 2008 года. Руководитель McLaren Racing Зак Браун заявил, что этой ночью не сможет уснуть…

Зак Браун: «Ночью мы придумает правила и завтра будем использовать командную тактику, чтобы избежать любых инцидентов на старте. Впрочем, наши гонщики и так всё отлично понимают, не думаю, что им нужно об этом напоминать.

Сегодня мы сработали идеально. Результаты очень плотные. Но гонка в воскресенье, и сейчас мы полностью сосредоточимся на завтрашнем дне. Вряд ли я смогу уснуть этой ночью, я уже с нетерпением жду развязки.

Мы никого не исключаем из борьбы. Учитывая возможный выезд автомобиля безопасности и другие подобные ситуации, это было бы наивно. Завтра мы будем не защищаться, а атаковать – ради всех сотрудников McLaren, проделавших невероятную работу. Снимаю шляпу перед ними и надеюсь, что завтра вечером нам будет, что отпраздновать».

Источник