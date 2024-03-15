Магнуссен: У меня особые воспоминания о Мельбурне

Гонщики Haas F1 с оптимизмом едут в Австралию…

Нико Хюлкенберг: «Мы рады, что в Джидде смогли заработать первое очко в этом сезоне. Все увидели, сколько усилий требуется командам среднего уровня, чтобы бороться за попадание в десятку, и командная работа, безусловно, стала ключевым фактором.

Теперь я с нетерпением жду Мельбурна, у меня позитивные воспоминания о трассе в Альберт-парке и особой атмосфере вокруг неё. Уверен, нас вновь ждёт очень плотная борьба за каждую позицию».

Кевин Магнуссен: «По своим характеристикам скоростная трасса в Джидде не особенно подходила нашей машине, но уик-энд прошёл позитивно. Мы были относительно конкурентоспособны, особенно в гонке, ближе к финишу я всё ещё ехал в хорошем темпе, что является нашим приоритетом в этом сезоне.

Пока сложно сказать, решили ли мы наши прошлогодние проблемы – нужно провести ещё несколько гонок, но все признаки говорят о том, что мы добились прогресса в этой области.

Возвращаться в Мельбурн всегда приятно – у меня особые воспоминания о моей первой гонке в Формуле 1. В Альберт-парке интересная, быстрая трасса, она стала ещё более скоростной после недавних изменений, но здесь есть и медленные повороты, так что с нетерпением жду итогов уик-энда. Надеюсь, в день гонки мы будем конкурентоспособны и вновь заработаем очки».

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