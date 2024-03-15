Трубин против обидчиков Шахтера и итальянское дерби: определились четвертьфинальные пары Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2023/24.
Португальская Бенфика, за которую выступает украинец Анатолий Трубин, сыграет с французским Марселем, который в раунде плей-офф прошел донецкий Шахтер (напомним, вратарь сборной Украины также является воспитанником академии «горняков»). Первый матч «орлы» проведут на собственном поле.
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Пары 1/4 финала
- Милан (Италия) — Рома (Италия)
- Ливерпуль (Англия) — Аталанта (Италия)
- Байер (Германия) — Вест Гэм (Англия)
- Бенфика (Португалия) — Марсель (Франция)
Первые матчи состоятся 11 апреля, а ответные матчи запланированы на 18 апреля.
Полуфиналы
- Бенфика — Марсель/Ливерпуль — Аталанта
- Милан — Рома/Байер — Вест Гэм
Полуфиналы пройдут 2 мая и 9 мая.
Финал Лиги Европы УЕФА-2023/24 состоится 22 мая в Дублине, Ирландия (стадион Авива).
Следует добавить, что накануне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.