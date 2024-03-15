Трубин против обидчиков Шахтера и итальянское дерби: определились четвертьфинальные пары Лиги Европы

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2023/24.

Португальская Бенфика, за которую выступает украинец Анатолий Трубин, сыграет с французским Марселем, который в раунде плей-офф прошел донецкий Шахтер (напомним, вратарь сборной Украины также является воспитанником академии «горняков»). Первый матч «орлы» проведут на собственном поле.

Пары 1/4 финала

Милан (Италия) — Рома (Италия) Ливерпуль (Англия) — Аталанта (Италия) Байер (Германия) — Вест Гэм (Англия) Бенфика (Португалия) — Марсель (Франция)

Первые матчи состоятся 11 апреля, а ответные матчи запланированы на 18 апреля.

Полуфиналы

Бенфика — Марсель/Ливерпуль — Аталанта Милан — Рома/Байер — Вест Гэм

Полуфиналы пройдут 2 мая и 9 мая.

Финал Лиги Европы УЕФА-2023/24 состоится 22 мая в Дублине, Ирландия (стадион Авива).

Следует добавить, что накануне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов.

champion.com.ua