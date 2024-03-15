Карлос Алькарас — о предстоящем поединке против Янника Синнера: «Это точно будет самый сложный матч, который я сыграю в этом году»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас поделился впечатлениями от самого необычного матча в своей карьере и ожиданиями от поединка с Янником Синнером.

— Карлос, это был довольно необычный матч. Какое место он занимает среди самых необычных матчей в вашей карьере?

— Безусловно, это самый неординарный матч, который я когда-либо играл в своей карьере. Я никогда не испытывал ничего подобного. Я никогда не видел ничего подобного. Поэтому я думаю, что запомню этот матч именно из-за этого. Я думаю, что все запомнят эту ситуацию, и мы нашли ее забавной. Это точно.

— Можете рассказать, что именно произошло. Кажется, вас ужалили в лоб?

— Да, я выиграл первое очко в третьем гейме матча, и был готов подавать. Я увидел пчел вокруг, но подумал, что это всего несколько пчел, просто не очень много. Но я посмотрел вверх, и там были тысячи, тысячи пчел, которые летели, застряли в моих волосах, летели ко мне. Это было безумие. Одна из них ужалила меня.

Я пытался держаться от них подальше, но это было невозможно. Как я уже говорил, они застряли в моих волосах, так что я выбежал с корта. Я их немного боюсь (улыбается). Мне хотелось быть в безопасности, и поэтому я бегал повсюду.

— Перед тем, как вы снова начали играть, казалось, что вы были очень напуганы, когда разговаривали с тренером. Затем вы вернулись и начали просто великолепно играть. Что случилось? Как вы забыли о пчелах?

— Когда мы вышли на корт, в углу было несколько пчёл, которые нам мешали. Мы не могли начать играть снова. Когда мы решили немного размяться, чтобы посмотреть, как это будет происходить, я просто бил по мячу и увидел вокруг себя пчёл, поэтому я не мог сосредоточиться на мяче, я был сосредоточен на пчёлах и старался держаться от них подальше. Поэтому мы останавливались еще несколько раз, прежде чем матч снова начался.

Но да, после этого мы решили снова размяться, и да, я увидел, что пчел больше не было. Только одна или две. Поэтому я старался больше не думать о пчелах, а сосредоточиться на мяче. Это была очень важная игра для меня. Я сам себе удивляюсь, что я сосредоточился на матче, а не на пчелах. Но да, это было отличное начало с моей стороны.

— Ваш следующий матч против Янника Синнера. У вас уже в юном возрасте сложилось невероятное соперничество. Не могли бы вы немного рассказать об этом, о том, что это значит для вас и как вы адаптировались и вносили изменения, чтобы играть с ним и играть с ним более эффективно?

— Ну, честно говоря, я не знаю, как я буду настраиваться на игру, как я буду настраиваться на матч. Он сейчас лучший теннисист в мире, без сомнения.

Он играет невероятно, ни одного поражения в этом году. Мне очень нравится наблюдать за его игрой. Так что это будет очень сложный матч. Это будет большой вызов для меня, чтобы понять, каков мой уровень.

Последние два матча против него я проиграл, так что мне придется немного подкорректировать свою игру, и посмотрим, как все сложится. Но это точно будет самый сложный матч, который я сыграю в этом году.

— Вы из тех игроков, которые имеют большое влияние на публику. Иногда они аплодируют, иногда смеются, иногда кричат. Сколько энергии вы получаете от этих разных эмоций во время игры?

— Это сумасшествие. Для меня очень приятно получать такую энергию от публики. Знаете, как вы сказали, разные эмоции, выкрикивают мое имя, потом смеются, или не верят в то, что происходит в игре.

Так что для меня это здорово. Как я уже говорил много раз, мой лучший уровень проявляется, когда я улыбаюсь, когда я иногда не на 100% сосредоточен на матче. Возможно, наблюдение за танцующей публикой, смешные лица или забавные вещи очень помогают мне улыбаться и наслаждаться игрой на корте.

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