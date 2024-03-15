Прикарпатье-Говерла добыла волевую победу над Политехникой-Галичиной в Суперлиге FAVBET

Хозяева площадки выиграли заключительную четверть со счетом 20:7

Прикарпатье-Говерла одержала волевую победу над Политехникой-Галичиной в Ивано-Франковске в Суперлиге FAVBET-2023/24 — 70:61.

Команды по очереди вели в счете в поединке. Львовяне лучше начали матч, но концовка первой четверти и вся вторая десятиминутка остались за хозяевами площадки.

Политехника сделала рывок в третьей четверти, отыграв отставание -10 очков и вышла вперед. Но ивано-франковцы выдали мощнейшую заключительную десятиминутку, выиграв четверть со счетом 20:7 и добыв победу в матче.

Лучшим игроком победителей стал разыгрывающий Павел Горобченко, набравший 11 очков, 9 подборов, 4 передачи и 2 перехвата (РЭ 21). У львовян оформил дабл-дабл Ярослав Карпюк (13 очков и 14 подборов, РЭ 21).

В следующем матче Прикарпатье-Говерла сыграет с БИПА, Политехника-Галичина встретится с БК Ровно. Оба поединка пройдут 16 марта.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Политехника-Галичина — Прикарпатье-Говерла — 61:70 (20:23, 11:16, 23:11, 7:20)

Политехника-Галичина: Карпюк (13 + 14 подборов + 2 перехвата), Сафонов (13 + 5 перехватов + 5 передач), Ходов (9), Смитюх (5), Федчук (3), Бартоломеев (12 + 6 подборов), Качанов (4), Бачурин (2)

Прикарпатье-Говерла: Лесык (12 + 10 подборов), Горобченко (11 + 9 подборов + 4 передачи), Старчев (10), Чугунов (10), Аврахов (3 + 4 перехвата), Кадыгроб (15 + 5 подборов), Жулавский (7), А. Тимофийчук (2), Кабацюра (0 + 10 подборов)

Источник