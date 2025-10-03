Капитан Днепра Тимофеенко: Как всегда у нас максимальные цели — чемпионство и победа в Кубке

Днепряне стартуют в Суперлиге сегодня матчем с Черкасскими Мавпами

Капитан Днепра Станислав Тимофеенко поделился своими ожиданиями от предстоящего сезона-2025/26.

«Как всегда у нас максимальные цели — чемпионство и победа в Кубке. Видим, что некоторые команды усилились, и усилились неплохо. Посмотрим, что будет представлять собой Николаев, Харьковские Соколы».

«Николаев, я так вижу, у них молодой состав. У Харькова специфический тренер, и команда собралась неплохо. Так что посмотрим».

«Считаю, что в этом сезоне самое главное, чтобы все составы доиграли до конца. Надеюсь, что этот чемпионат будет хорошим».

«Харьков собрал игроков из Высшей лиги, которые в предыдущем году выигрывали чемпионат. Есть игроки, которые имеют опыт в Суперлиге, также есть чемпионы Суперлиги. Они считают, что имеют одного из лучших тренеров Суперлиги. Если так говорить, то на чемпионате Европы U-20 хорошо выступили. Не знаю, как можно так говорить… Но чемпионат все покажет».

«Мне нравится, когда пишут, что мы еще на год стали старше, что сейчас придет время другой команды. Это мотивирует, и как всегда все болельщики сейчас будут сравнивать нашу игру. «Почему вы так не сыграли в Еврокубке», это как всегда».

«Но это круто, я это люблю, и нас это будет заводить и подбадривать. Самое главное, чтобы все было без форс-мажорных обстоятельств, чтобы этот чемпионат прошел от начала до конца в хорошей и крутой атмосфере».

Напомним, в сезоне-2024/25 Днепр во второй раз подряд выиграл национальную Суперлигу. Команда Владимира Коваля в трех матчах в финале обыграла Киев-Баскет (2:1).

Ранее Днепр лишился шансов на участие в основном этапе Кубка Европы ФИБА, не сумев пробиться в него в качестве «лаки-лузера».

Сегодня, 3 октября, Днепр стартует в новом сезоне Суперлиги матчем с Черкасскими Мавпами.

