Украинские боксеры узнали свои позиции в обновленном рейтинге WBO

Instagram. Арнольд Хегай

Всемирная боксерская организация (WBO) обновила рейтинг во всех весовых категориях – свои позиции узнали и украинские боксеры.

Бывший чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) Денис Беринчик (19–1, 9 КО) продолжает падать в списке сильнейших спортсменов своего дивизиона. По итогам сентября украинец опустился с восьмой на десятую позицию.

Последний раз Денис выходил на ринг в феврале, когда был нокаутирован американским претендентом Кейшоном Дэвисом в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO.

Представитель первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Арам Фаниян (26–2, 6 КО) потерял два места и теперь разместился на восьмой строчке. Украинский боксер в январе вышел на ринг против опытного аргентинца Николаса Хары, одолел соперника единогласным решением судей и завоевал титул WBO Global.

Улучшить свои позиции сумел Арнольд Хегай (23–2–1, 14 КО), который выступает в полулегком весе (до 57,2 кг). Представитель Украины обогнал одного боксера и теперь занимает девятую позицию.

Несмотря на место в конце первой десятки, Арнольд получил шанс сразиться за титул чемпиона мира – 15 ноября выйдет на ринг против обладателя титула WBO, мексиканца Рафаэля Эспиносы.

sport.ua