Испанский топ-клуб проявил интерес к нападающему Ювентуса

Испанский топ-клуб проявил интерес к нападающему туринского "Ювентуса".

Согласно информации от источников итальянского издания Calciomercato, руководство мадридского "Атлетико" серьезно заинтересовано в подписании Душана Влаховича уже в январе 2026 года. В "Ювентусе" думают над возможной продажей 25-летнего серба в ближайшее трансферное окно, поскольку они не хотят потерять его бесплатно следующим летом.

Отмечается, что туринцы отпустят своего форварда в том случае, если им заплатят не менее 20 млн евро.

В нынешнем сезоне Душан Влахович забил 4 гола и отдал один ассист в 7 матчах за "Ювентус" во всех турнирах. Его текущий контракт со "старой синьорой" действует до конца сезона 2025/26.

