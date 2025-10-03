НХЛ назвала лучшую команду перед стартом регулярного сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

НХЛ перед стартом регулярного сезона 7 октября определила команды, которые являются фаворитами текущего чемпионата.

На первое место в рейтинге Лига поставила Вегас, который не только сохранил свой состав, но и летом добавил звездного форварда Митча Марнера. Эксперты НХЛ ожидают, что Золотые Рыцари уверенно выйдут в плей-офф восьмой раз за девять сезонов.

На второе и третье место Лига поставила Даллас и Каролину, а топ-5 фаворитов замыкают Эдмонтон и Колорадо.

Интересно, что действующий чемпион Флорида занимает только шестое место перед началом регулярки.

Это объясняется тем, что Пантеры до конца регулярки остались без капитана Александера Баркова, который травмировал колено, а также несколько месяцев проведут без форварда Мэттью Ткачака.

sport.ua