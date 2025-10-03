Шанхай. Джокович победил Чилича в самом возрастном матче в истории “Мастерсов”, Гоффен победил шестую ракетку мира

Результаты второго игрового дня на турнире серии АТР 1000 в Шанхае



Шанхай, Китай • 1-12 октября • хард • $10,897,410

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Второй круг

Давид Гоффен (Бельгия) – Бен Шелтон (США, 6) 6:2, 6:4

Габриэль Диалло (Канада, 31) – Бенжамен Бонзи (Франция) 6:4, 6:4

Франсиско Серундоло (Аргентина, 19) – Адриан Маннарино (Франция) 7:6(3), 7:6(4)

Каспер Рууд (Норвегия, 11) – Зизу Бергс (Бельгия)

Жауме Мунар (Испания) – Флавио Коболли (Италия, 22) 7:5, 6:1

Янник Ганфманн (Германия, Q) – Фрэнсис Тиафо (США, 25) 6:7(9), 6:2, 6:1

Новак Джокович (Сербия, 4) – Марин Чилич (Хорватия) 7:6(2), 6:4

Тэйлор Фритц (США, 5) – Фабиан Марожан (Венгрия)

Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 32) – Лука Нарди (Италия) 6:3, 7:6(4)

Уго Умбер (Франция, 21) – Джордан Томпсон (Австралия) 6:3, 7:6(4)

Хольгер Руне (Дания, 10) – Себастиан Баэс (Аргентина) 7:5, 6:4

Валентен Вашеро (Монако, Q) – Александр Бублик (Казахстан, 14) 3:6, 6:3, 6:4

Томаш Махач (Чехия, 20) – Маттиа Беллуччи (Италия) 6:3, 6:4

Таллон Грикспор (Нидерланды, 27) – Дженсон Бруксби (США, PR) 6:1, 1:6, 6:1

• Новак Джокович 20-й раз победил Марина Чилича в их 22-м очном поединке (встретились впервые с 2022 года). Этот поединок стал самым возрастным в истории турниров серии “Мастерс” – суммарный возраст игроков составил 77 лет и 139 дней. 38-летний Новак Джокович стал самым возрастным теннисистом, кому удалось победить на турнире АТР 1000 чемпиона Grand Slam. В третьем круге Джокович сыграет против 150-й ракетки мира Янника Ганфманна, которого победил в прошлом году на грунте в Женеве.

• Давид Гоффен второй раз в этом году сыграл против Бена Шелтона и второй раз его победил. 34-летний бельгиец второй раз в сезоне обыграл соперника из топ-10 (был сильнее Карлоса Алькараса в Майами) и всего записал на свой счет 21-ю такую победу. В третьем круге Гоффен встретится с канадцем Габриэлем Диалло.

Фото: Getty Images.

