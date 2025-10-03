Энди Кауэлла не тревожит разброс результатов в 2026 году

Энди Кауэлл, бывший главный моторист Mercedes, а ныне руководитель команды Aston Martin F1 – один из тех, кто отлично представляет, каким образом переход на силовые установки нового поколения может повлиять на расстановку сил. При этом его не слишком тревожит, что в 2026 году мы увидим существенный разброс результатов команд, работающих с разными поставщиками двигателей.

Энди Кауэлл: «Полагаю, мы пока не знаем, кто на каком уровне будет в плане эффективности силовых установок и аэродинамики, и как это будет проявляться при прохождении поворотов и на прямых. Разница в скоростях станет одним из факторов, влияющих на зрелищность гонок, и очень интересно посмотреть, как всё будет складываться. Думаю, следущий сезон обещает быть просто отличным.

Лично меня вообще не тревожит, что разброс результатов может быть слишком большим. Думаю, это тоже естественное следствие спортивной конкуренции, которое проявляется, когда во всех областях происходит полная перезагрузка.

И для автоспорта в целом характерно, что если кто-то добивается заметного преимущества, оно быстро сокращается. Таковы гонки, поэтому я уверен, что мы обязательно увидим, как одна из команд разработает самый лучший аэродинамический обвес, а кто-то из моторостроителей сможет создать самую эффективную силовую установку. Шины тоже будут новые, и какая-то команда наверняка найдёт к ним самый правильный подход.

Но поскольку весьма маловероятно, что кто-то сможет выйти вперёд сразу во всех областях, то, по-моему, ситуация в целом будет сбалансированной».

С Кауэллом согласен и Стив Нильсен, управляющий директор Alpine F1: «Лично я считаю, что когда происходят столь масштабные изменения регламента, разброс скоростей неизбежен, но поскольку команды очень быстро воспроизводят лучшие решения соперников, то результаты вновь станут плотнее.

Но если бы я мог что-то изменить в наших подходах, то я бы предложил хорошенько подумать, прежде чем снова что-то менять. Ведь самые зрелищные и интересные гонки мы часто видим именно под конец срока действия регламента. Поэтому я считаю, что в следующий раз мы должны продлить этот период и не торопиться с реформами.

Это не значит, что мне не нравятся новые машины, но когда мы в итоге вновь увидим по-настоящему хорошие гонки, а это произойдёт быстро, то давайте постараемся сохранить такую картину подольше».

