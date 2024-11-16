Гордон Рамзи: В молодости я болел за Сенну и Мэнселла

Гордон Рамзи известен всему миру как знаменитый шеф-повар, открывший не один ресторан, удостоенный звёзд Michelin, а также как популярный ведущий гастрономических телешоу. Но он ещё и страстный поклонник Формулы 1, и об этом его увлечении публика знает куда меньше, поэтому официальный сайт чемпионата решил восполнить этот пробел и предоставил ему слово.

Гордон Рамзи: «Вырос я буквально в пяти минутах от Сильверстоуна, в маленьком городке Дейвентри. Мне было лет восемь, когда я после школы начал заглядывать на автодром, так что Формулу 1 смотрю уже несколько десятилетий.

Впервые на гонке Формулы 1 в Сильверстоуне я побывал очень давно, наверное, в самом начале 90-х. Потом мне удалось попасть на Гран При Монако, а это тоже по-своему уникальная трасса, и буквально сразу после этого я полетел в Монреаль на Гран При Канады. В 90-х эти три гонки были самыми яркими событиями календаря.

Я всё это помню, словно это было вчера. Даже сегодня, когда у меня есть возможность погонять на этих трассах, мне всё равно кажется, словно сбылась моя мечта.

Когда я был моложе, я болел за Айртона Сенну и Найджела Мэнселла, они были моими любимыми гонщиками.

Мне нравилась железная собранность Сенны и его умная тактика, позволявшая ему выводить из равновесия соперников. А Мэнселл был просто невероятным парнем, который замечательно пилотировал, при этом он был из Бирмингема, поэтому считался своего рода национальным героем. Поскольку я тоже вырос примерно в тех же краях, мне стало интересно, когда я узнал, что и он жил неподалёку.

В Сенне меня больше всего поражало, как он пилотировал на пределе, хотя знал, насколько теми машинами было сложно управлять, и вот это его бесстрашие было признаком подлинного гения…

Когда Сенна стал чемпионом мира, а в его руках развевался флаг Бразилии, это было невероятное зрелище. Прошло много лет, и мне удалось приобрести спорткар McLaren Senna – машину, названную в его честь, в знак уважения к его невероятным достижениям, и когда я выезжаю на ней на трассу, я до сих пор чувствую, как холодок пробегает по позвоночнику…

Всю жизнь мечтаю взять отпуск длиною в год и побывать на всех гонках календаря Формулы 1. Здорово, что теперь он состоит из 24 Гран При. И хотя жена может меня за это убить, но нашим детям это бы понравилось, ведь они тоже любят Формулу 1. В общем, постараюсь посетить как можно больше гонок.

Я тесно связан с Формулой 1 и вижу, как повышаются стандарты в области кейтеринга. Одна из моих любимых гонок и одна из самых интересных – это Гран При Лас-Вегаса, а также Гран При США в Остине. А вообще за год в среднем я посещаю от 10 до 12 гонок.

Лас-Вегас для меня – словно второй дом. К предстоящему гоночному уик-энду мы готовим совершенно необычную программу, она называется «Гараж Рамзи», причём всё будет происходить прямо на пит-лейн по соседству с расположением команд Формулы 1.

У нас будет очень интересное меню, составленное из невероятных блюд, фантастических закусок и десертов. Это будет по-настоящему зрелищное событие, и я уже в предвкушении».

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