«Нам не надо больше это видеть». Хирн оценил бой Майка Тайсон против Пола

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон и Джейк Пол

В американском Арлингтоне (штат Техас) в ночь с 15 на 16 ноября состоялось интересное шоу бокса.

На ринг вышли 58-летний знаменитый боксер Майк Тайсон и 27-летний шоумен Джейк Пол.

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Бой проходил в формате 8 раундов по 2 минуты. На ринге Майк Тайсон и Джейк Пол устроили яркое шоу, не жалея друг друга.

По итогам 8 раундов судьи по очкам определили победителя – им стал Джейк Пол: 80–72, 79–73, 79–73.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн после боя посоветовал Майку Тайсону не возвращаться на ринг.

«Я не смотрел полный бой. Тайсон начал очень резво, он перся на Пола, как бык на красный свет, но его выдержки хватило совсем на немного. Майк – легенда, он показал свое мужество. Но нам больше этого не надо видеть», – сказал Хирн.

Тайсон потерпел седьмое поражение на профи-ринге.

sport.ua