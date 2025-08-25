Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боец Даниил Донченко оценил возможный бой Александра Усика против Джейка Пола по правилам ММА.

– Зачем Александру Усику такой поединок?

– Я считаю, что Александру Усику такой поединок не нужен. Но Александр уже все доказал в боксе: он лучший в мире и в истории. Усик – спортсмен, а жизнь спортсмена – это всегда вызовы, всегда что-то новое. Поэтому он и хочет попробовать себя в бою против Пола.

– Насколько сильно отличается подготовка бойцов ММА от боксеров? Придется ли Александру кардинально изменить подход?

– Тренировки ММА и бокса очень отличаются, ведь есть аспекты: защита, грепплинг, удары ногами – и это совсем другая работа. Поэтому Александру придется изменить свой подход. Но не стоит забывать, что он будет драться против Джейка Пола, у которого база тоже боксерская, однако значительно слабее, чем у Александра.

– Александр Усик не проводил ни одного поединка по правилам ММА. Сколько времени, по твоему мнению, нужно Усику, чтобы достичь хорошего уровня в партере? Насколько важна работа в партере в этом виде спорта?

– Александр Усик очень талантлив, но если быть реалистами, то высокого уровня борьбы он не сможет достичь в этой карьере. Люди годами отрабатывают борьбу, даже защита от нее требует очень много времени. Это чрезвычайно сложно, и нужно всю жизнь учиться, чтобы стать универсалом.

Но не стоит забывать, что Джейк Пол тоже боксер, и я не думаю, что здесь нужно слишком сильно делать акцент на борьбе. Однако ему придется много работать в маленьких перчатках, ведь они меняют защиту и все остальное. Поэтому нужно быть очень осторожным и правильно перейти с больших перчаток на маленькие.

– Какие угрозы могут возникнуть перед Александром в случае проведения такого поединка? Может ли ММА нанести больше вреда, чем бокс?

– На самом деле я не вижу много угроз для Усика. Он должен на классе переиграть Пола. Единственная угроза – это «lucky punch», ведь перчатки маленькие. Защита и скорость Александра – это другой уровень, и эти перчатки сделают его еще быстрее. Но ни в коем случае нельзя пропускать удары, потому что это опасно.

– Какие советы ты бы дал Александру Усику в поединке против Джейка Пола по правилам ММА?

– Я даже не могу по статусу позволить себе давать какие-то советы Александру. Поэтому я просто хочу пожелать ему успеха. Я на 100% уверен: если этот бой состоится, он его на классе выиграет.

