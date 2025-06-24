Известно, когда Усик завершит боксерскую карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный боксерский менеджер Майк Борао рассказал, когда чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBC Александр Усик повесит перчатки на гвоздь.

«Александр Усик уже достиг всего, чего можно было достичь в боксе. Я думаю, что Усик уйдет на пенсию после реванша с Дюбуа, что ему доказывать?», – сказал Борао.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua