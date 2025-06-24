Бразильское противостояние и испытание для Месси. Определились первые пары 1/8 финала Клубного ЧМ

Закончился третий тур в группах A и B и стало известно итоговое положение команд.

В результате сформировались первые матчи 1/8 финала Клубного чемпионата мира:

28 июня, 19:00 Палмейрас – Ботафого (Филадельфия)

29 июня, 19:00 ПСЖ – Интер Майами (Атланта)

"Палмейрас" и "Ботафого" сыграют свой 79-й матч во всех турнирах. В личных встречах 23 раза побеждал "Ботафого" и 32 победы на счету "Палмейраса".

"ПСЖ" и "Интер Майами" встретятся впервые в истории.

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Заметим, что до 87-й минуты "ПСЖ" занимал второе место и мог попасть на "Палмерайс", но гол Гризманна поднял французский клуб в лидеры группы.

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