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Футбол

Итальяно — о ничьей против Дженоа: Мы добыли очко, несмотря на ротацию многих игроков

Наставник Фиорентины прокомментировал поединок Серии А

Итальяно - о ничьей против Дженоа: Мы добыли очко, несмотря на ротацию многих игроков

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно прокомментировал ничью против "Дженоа" (1:1).

    "Мы проиграли много подобных матчей из-за чрезмерного желания победить. Положительным моментом является то, что Иконе забил головой. Также позитивно, что мы добыли очко, несмотря на ротацию многих игроков, поскольку у нас матч в четверг…"

    18 апреля "Фиорентина" сыграет против "Виктории Пльзень" в рамках четвертьфинала Лиги конференций.

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