Итальяно — о ничьей против Дженоа: Мы добыли очко, несмотря на ротацию многих игроков

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Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно прокомментировал ничью против "Дженоа" (1:1).

"Мы проиграли много подобных матчей из-за чрезмерного желания победить. Положительным моментом является то, что Иконе забил головой. Также позитивно, что мы добыли очко, несмотря на ротацию многих игроков, поскольку у нас матч в четверг…"