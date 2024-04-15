Итальяно — о ничьей против Дженоа: Мы добыли очко, несмотря на ротацию многих игроков

Наставник Фиорентины прокомментировал поединок Серии А
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Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно прокомментировал ничью против "Дженоа" (1:1).
"Мы проиграли много подобных матчей из-за чрезмерного желания победить. Положительным моментом является то, что Иконе забил головой. Также позитивно, что мы добыли очко, несмотря на ротацию многих игроков, поскольку у нас матч в четверг…"
18 апреля "Фиорентина" сыграет против "Виктории Пльзень" в рамках четвертьфинала Лиги конференций.
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