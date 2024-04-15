Движение назначило Шевчука генеральным менеджером >

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Бывший вице-президент Вереса Вячеслав Шевчук стал генеральным менеджером Движения.

Об этом сообщает пресс-служба львовской команды.

44-летний функционер будет отвечать в клубе за сотрудничество с футбольными структурами в Украине и за границей, организацию проектов под эгидой клуба. Также он будет заниматься повышением авторитета Движения в стране и за ее пределами благодаря привлечению новой аудитории и коммерческих партнеров.

Напомним, что в ноябре 2023 года Шевчук принял решение покинуть пост вице-президента ровенского Вереса.

Накануне Движение дома сыграло вничью с криворожским Кривбассом в 24 туре Украинской Премьер-лиги (УПЛ).

champion.com.ua