К Академии Alpine присоединился гонщик из Сингапура

Кабир Анураг, 16-летний гонщик из Сингапура, стал новым слушателем молодёжной Академии Alpine. В 2024-м он будет выступать в итальянской и европейской Формуле 4 за команду US Racing.

В рамках программы Кабир будет работать на базе команды Формулы 1 в Энстоуне, осваивая все премудрости гоночного дела под руководством опытных сотрудников Alpine.

Кабир Анураг: «Я рад присоединиться к Академии Alpine в сезоне 2024 года. Для меня честь получить поддержку от команды Формулы 1. Я буду работать по их программе развития пилотов, что поможет мне добиться прогресса в карьере как на трассе, так и за её пределами.

В этом году меня ждёт дебютный сезон в итальянской и европейской Формуле 4, и я с нетерпением жду возможности показать в цветах Alpine всё, на что способен».

Источник