Дэвид Санчес – главный технический директор Alpine F1

Через несколько недель после ухода из McLaren Дэвид Санчес занял пост главного технического директора Alpine F1.

Француз проработал в McLaren всего три месяца после перехода из Ferrari, потом стороны решили расстаться. На новой должности в Alpine он будет руководить группой технических директоров, в которую входят Керон Пилбим (эффективность шасси), Джо Бёрнелл (конструирование машины) и Дэвид Уитер (аэродинамика).

Дэвид Санчес: «Я рад оказаться в Alpine и возможности вновь работать в Энстоуне, где я начинал свою карьеру в Формуле 1.

В этой команде много фантастических специалистов и огромный потенциал, который нужно раскрыть. Перед нами стоит большая задача по улучшению результатов на трассе, и именно такие вызовы меня мотивируют».

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