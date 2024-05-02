Известный грузинский футболист выступил в поддержку народа в борьбе с пророссийским правительством

Бывший нападающий сборной Грузии Шота Арвеладзе высказался в поддержку народа своей страны, протестующего против законопроекта об иностранных агентах.

В своем Facebook Арвеладзе сделал заявление о событиях последних дней в Тбилиси.

«Невероятно, что столько примеров из прошлого недостаточно, а собственные амбиции воплощаются в таком виде. Иногда лучше молчать, потому что я вижу поколение, которое может сделать больше, чем мы, и отчасти уже делает это. Те, кто поднял руку на следующее поколение, должны быть наказаны. написал Арвеладзе.

Грузины продолжают протестовать против закона об иноагентах, который продвигает пророссийское правительство страны. Каждый день тысячи граждан собираются в центре Тбилиси на мирные демонстрации, чтобы заставить власть отказаться от этого законопроекта. Властные власти, в свою очередь, пытаются остановить протесты, применяя силовиков.

Шота Арвеладзе — легенда грузинского футбола и лучший бомбардир в истории сборной (26 голов в 60 матчах). На клубном уровне он выступал за тбилисское Динамо, Аякс, Рейнджерс, Трабзонспор, АЗ Алкмар и Леванте. По решению Федерации футбола Грузии за Арвеладзе навсегда закреплен его 11-й номер.

champion.com.ua