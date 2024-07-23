Полесье объявило транслятора на матчи Лиги конференций с Олимпией

Житомирская команда уже в четверг вступает в еврокубковый сезон

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"Полесье" официально объявило, что матчи второго раунда квалификации Лиги Конференций против словенской "Олимпии" будут транслироваться на платформе MEGOGO.

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Матчи будут доступны в прямом эфире сервиса.

Напомним, что первый матч в Любляне состоится 25 июля, старт матча в 20:00 (по киевскому времени), аответный матч в Гливице начнется 1 августа в 19:00 (по Киеву).

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