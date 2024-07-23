БК Прометей отпустил четырех игроков и подписал защитника Старцева

Команда продолжает формировать ростер на следующий сезон

БК Прометей объявил об уходе четырех игроков: капитана команды Дмитрия Головчика, двух центровых Дмитрия Лихого и Антона Стурова, а также форварда Даниила Пирогова.

В то же время клуб подписал атакующего защитника Сергея Старцева, который ранее уже имел опыт выступлений за БК Прометей. Последний же сезон 27-летний игрок провел в составе Прикарпатья-Говерлы — в 31-м матче он набирал в среднем 16,32 очка (5-й показатель в Суперлиге), отдавал 4,5 передачи и делал 3,9 подборов.

Напомним, баскетбольный Прометей отказался от участия в Суперлиге в сезоне-2022/23 из-за разногласий с ФБУ. Дубинский тогда заявил, что Федерация требовала оплатить дискриминационный заявочный взнос, в десять раз превышающий стандартный. ФБУ мотивировала подобную сумму участием Прометея в еврокубковом турнире «не под эгидой ФИБА».

Год спустя, в 2023-м, ФБУ отказалась допускать Прометей в Суперлигу, руководствуясь, по словам президента федерации Михаила Бродского, «исключительно нормами регламента». В итоге клуб из Каменского, как и годом ранее, сыграл основным составом в Латвийско-Эстонской баскетбольной лиге и во второй раз подряд стал ее чемпионом. Параллельно команда под руководством Ронена Гинзбурга играла в Еврокубке.

При этом Прометей дублирующим составом (исключительно из украинских игроков) заявился в Высшую лигу Украины и легко ее выиграл, добившись выхода в Суперлигу FAVBET по спортивному принципу.

По окончании сезона руководство клуба решило сосредоточиться на украинской Суперлиге. Как было объявлено, основу команды составят украинские игроки, которые выступали в Высшей лиге. При этом Прометей не будет в следующем сезоне выступать в европейских турнирах, а игроки, которые базировались в Риге, сейчас открыты для предложений других команд.

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