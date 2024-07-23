Вандорн проведёт шинные тесты Aston Martin

Тест- и резервный пилот Aston Martin Стоффель Вандорн примет участие в официальных двухдневных тестах шин Pirelli, которые пройдут после Гран При Бельгии.

32-летний бельгиец впервые сядет за руль AMR24 и будет работать по программе Pirelli 30 и 31 июля.

Стоффель Вандорн: «С нетерпением жду возможности впервые сесть за руль AMR24 на следующей неделе в Спа. Возвращение за руль машины Формулы 1 всегда вызывает особые чувства, тем более, когда это происходит на домашней трассе.

В рамках официальных тестов мы будем использовать различные составы и конструкции шин, чтобы дать Pirelli обратную связь. Широкое разнообразие поворотов позволит собрать полезные данные, велика вероятность, что часть тестов пройдёт под дождём».

Источник