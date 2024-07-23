ГВОЗДИК: «Если бы готовился с Атласом, Бенавидес бы меня остановил»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бенавидес и Александр Гвоздик

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (20-2, 16 KO) рассказал, почему бы проиграл нокаутом в бою против временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Дэвида Бенавидеса (29-0, 24 КО), если бы украинца тренировал Тедди Атлас.

«Тедди – очень умный тренер, он может хорошо подготовить к таким соперникам и боям, но у него есть другие проблемы. Он очень хорошо ориентируется с точки зрения техники, тактики. Мне кажется, что в этом плане он мог меня подготовить лучше. Но у него есть другая проблема – он не идет в ногу со временем. Если бы я готовился с Тедди, мне кажется, я бы выиграл первые несколько раундов, и потом Бенавидес меня бы остановил.

Я бы с удовольствием объединил то, что делает Тедди, с тем, что мы делаем с моим тренером. Но, к сожалению, в случае с Тедди это невозможно. Поэтому как-то так», – сказал Гвоздик.

Поединок продлился все 12 раундов и закончился уверенной победой Бенавидеса по очкам: 116-112, 117-111, 119-109.

sport.ua