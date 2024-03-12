Бывший чемпион мира уверен, что лучшие дни Фьюри остались позади

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч объяснил, почему считает, что у обладателя пояса WBC в хевивейте Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) начался спад.

«Наверное, в бою с Нганну у Фьюри был просто плохой вечер. Или, как я думаю, Фьюри уже не в лучшей форме. Его лучшие дни остались в прошлом.

Я изучаю спорт, изучаю бои, а Тайсон Фьюри делал по 30 с лишним финтов за раунд. Финтил и финтил. Подпускал соперника и финтил. Сдваивал джеб и бил правой рукой. Сейчас он уже не делает финтов. Он делает четыре или пять финтов. Он стал медленным на ногах. За последние годы он пять раз оказывался в нокдауне. Когда ты падаешь на пол, получаешь удары по подбородку, не делаешь финтов и не так активно дерешься, это значит, что ты уже не в лучшей форме, что ты на спаде», – сказал Фроч.

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sport.ua