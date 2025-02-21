Победитель боя Паркер – Баколе станет обязательным претендентом для Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится бой в супертяжелом весе – на ринге встретятся новозеландец Джозеф Паркер и представитель ДР Конго Мартин Баколе.

Изначально боксер из Новой Зеландии планировал выйти против чемпиона мира по версии IBF Даниеля Дюбуа, однако британец заболел и отказался от поединка.

Сообщается, что победитель противостояния Паркер – Баколе станет обязательным претендентом для Александра Усика, который владеет титулами WBC, WBO и WBA.

Стоит отметить, что украинский боксер неоднократно заявлял, что его интересует бой за звание абсолютного чемпиона мира и унификация титулов. Теперь Усику придется отложить встречу с Дюбуа или договориться с победителем пары Паркер – Баколе.

sport.ua