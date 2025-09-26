Тренер Энтони Джошуа подобрал идеального соперника для Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Дэвисон

Тренер Энтони Джошуа Бен Дэвисон поделился мыслями о возможном бое своего подопечного Мозеса Итаумы против Александра Усика – абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

«Сколько еще раз в жизни выпадет шанс выйти на ринг против боксера, которого через 20 лет могут называть лучшим супертяжеловесом всех времен Такие возможности случаются крайне редко. Возможно, этот поединок состоится раньше, чем хотелось бы в идеальном сценарии, но я задаю себе вопрос: ради чего я здесь?

Фанаты часто жалуются, что бойцов слишком берегут, подбирают им соперников только для того, чтобы сохранить «ноль» в графе поражений. Но когда мы готовы рискнуть и принять вызов, то снова слышим критику», – сказал Дэвисон.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

sport.ua