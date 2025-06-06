Top Boxing Generation. Куриленко – Боришполец

7 июня в киевском Дворце спорта (Украина) состоится вечер бокса от промоутерской компании Top Boxing Generation.

Главным событием станет бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) – на ринге встретятся чемпион Украины и обладатель титула WBC Ukraine Янис Куриленко (13–1, 8 КО) и претендент Андрей «Акула» Боришполец (10–3, 4 КО).

Боксеры проведут реванш – в декабре прошлого года Янис сенсационно одолел соперника и завоевал два пояса.

Впервые в карьере бой за титул проведет непобежденны й представитель Молдовы Василий Чеботарь (18–0, 9 КО). Он сразится за пояс чемпиона мира по версии WBC среди молодежи против украинца Назри Рагимова (15–4, 8 КО). Поединок пройдет в лимите первого среднего веса (до 69,9 кг).

Кроме того, зрители увидять поединки известных и перспективных украинских боксеров – на ринг выйдут чемпион мира среди любителей Юрий Захареев (1–0) и Ярослав Харцыз (6–0, 5 КО).

Вечер бокса начнется в 15:00 по киевскому времени. Киевстар ТБ проведет прямую трансляцию шоу Top Boxing Generation.

Куриленко – Боришполец, Чеботарь, Захареев, Харцыз. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция

Файткард вечера бокса в Киеве:

sport.ua