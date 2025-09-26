Connect with us
Бенфика – Жил Висенте. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

    • В рамках 7-го тура Примейры "Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова примет "Жил Висенте". Это будет встреча соседей по турнирной таблице, ведь "Бенфика" сейчас занимает третье место, имея на своем счету 14 очков, тогда как гости четвертые с 13 баллами.

    • Матч начнется в 22:15 по киевскому времени в пятницу, 26 сентября. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

    Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

