Бенфика – Жил Висенте. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры

В рамках 7-го тура Примейры "Бенфика" Анатолия Трубина и Георгия Судакова примет "Жил Висенте". Это будет встреча соседей по турнирной таблице, ведь "Бенфика" сейчас занимает третье место, имея на своем счету 14 очков, тогда как гости четвертые с 13 баллами.

Матч начнется в 22:15 по киевскому времени в пятницу, 26 сентября. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

