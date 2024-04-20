Покойного редактора журнала «Футбол» вызвали в ТЦК

Покойного редактора журнала «Футбол» Артема Франкова вызвали повесткой в ​​Территориальный центр комплектования Оболонского района города Киева для обновления данных и прохождения ВЛК.

Об этом сообщили в Telegram-канали «Artем Frankov official».

«Нет такого абсурда, который не мог пролезть в нашу жизнь и постепенно оказаться чем-то естественным», – говорится в сообщении.

Спортивный журналист Артем Франков ушел из жизни 31 октября 2023 года. Он не смог прийти в себя от второго инсульта и умер в возрасте 53 лет.

Напомним, что с 19 главным редактором журнала «Футбол», а после начала полномасштабной войны издание под названием «Футбол-война» выходило в электронном формате.

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champion.com.ua