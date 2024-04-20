Макс Ферстаппен: Я доволен своим кругом

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран При Китая. Для действующего чемпиона мира это уже пятый поул в сезоне и 37-й в карьере. Сегодняшний поул стал сотым в истории Red Bull Racing.

Серхио Перес уступил напарнику 0,322 секунды, но показанного времени хватило мексиканскому гонщику, чтобы во второй уик-энд подряд гарантировать себе второе место на старте.

Макс Ферстаппен (1-й): «После спринта у нас появилось несколько идей, что можно сделать с машиной. Мы это сделали, и в квалификации машина работала ещё лучше.

Я очень доволен тем, как прошла квалификация. Машиной было приятно управлять, а второй быстрый круг в финале получился действительно хорошим. Мне понравилось пилотировать здесь по сухому асфальту. Отличные условия на трассе, поэтому было весело.

После сегодняшнего спринта мне потребовался всего один круг, чтобы почувствовать уверенность в машине с пустым баком. Плюс ко всему каждый раз, когда я ставил новые шины, то знал, что смогу ещё немного прибавить. Из-за вчерашнего дождя у нас остался дополнительный комплект сликов, поэтому я смог дополнительно потренироваться.

Я прибавлял на каждом круге, за исключением первой попытке в финале. Думаю, состояние трассы менялось не так драматично, но не вижу в этом проблемы».

Серхио Перес (2-й): «Квалификация получилась очень напряжённой – я едва не выбыл из борьбы в первой части. Я попал в трафик позади одной из машин Williams, поэтому пришлось прервать круг. На вторую попытку я поехал на прикатанных шинах и с трудом прошёл дальше с 15-го места. Не лучшее начало квалификации.

Вторая сессия получилась более простой. Я смог найти баланс и добиться прогресса по ходу сессии. К сожалению, этого не хватило, чтобы опередить Макса, но в целом впечатляющий результат для команды. Мы многое изменили в машине, чтобы приспособиться к условиям на трассе. Надеюсь, завтра это окупится.

Завтра всё возможно. Я смогу побороться при старте со второй позиции, и у нас определённо высокий темп. Сегодня мы продемонстрировали хорошую скорость на длинной дистанции, поэтому я с нетерпением жду завтрашний день».

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