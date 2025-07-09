Стало известно, что сказал Хорнер, прощаясь с командой

Сегодня в 10:00 по местному времени на базе Red Bull в Милтон-Кинсе состоялась прощальная встреча Кристиана Хорнера с сотрудниками команды, на которой он сообщил о решении акционеров австрийской компании уволить его с должности руководителя.

Один из сотрудников команды записал часть обращения Хорнера и передал запись британскому телеканалу Sky Sports, который выдал в эфир небольшой отрывок из речи бывшего главы Red Bull Racing.

«Вчера в Red Bull сообщили мне, что после этой встречи я больше не буду участвовать в операционной деятельности компании и в дальнейшей работе команды, – говорит Кристиан Хорнер на записи. – Я останусь сотрудником компании, но в операционной деятельности эстафета будет передана другому.

Это, конечно, стало для меня шоком. Последние двенадцать часов у меня была возможность поразмыслить, и я хотел бы предстать перед всеми вами, чтобы сообщить эту новость.

Я просто хочу выразить благодарность каждому сотруднику команды, которые так много отдали за последние двадцать с половиной лет, что я здесь.

Когда я приехал в Милтон-Кинс 20 лет назад, ещё без седых волос, я пришёл в команду и не знал, чего ожидать. Меня сразу же приняли, и из двух обветшалых зданий мы начали строить то, что стало настоящей силой в Формуле 1. Наблюдать за этой командой и стать её частью было величайшей привилегией в моей жизни. Видеть команду… простите».

В этот момент голос Хорнера слегка дрогнул, а команда разразилась аплодисментами.

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