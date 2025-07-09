Уимблдон. Джокович одержал волевую победу в четвертьфинале и попробует прервать серию поражений от Синнера в матче за выход в финал

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал Уимблдона
Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000
Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия, 6) – Флавио Коболли (Италия, 22) 6:7(6), 6:2, 7:5, 6:4
Новак Джокович второй раз сыграл против Флавио Коболли и второй раз его победил. В этом поединке серб подал 13 эйсов, допустил две двойные ошибки (у Коболли 13/4), проиграл два гейма на своей подаче и сделал шесть брейков. На свою победу Джокович затратил чуть более трех часов игрового времени.
Новак Джокович 14-й раз сыграет в полуфинале Уимблдона и теперь обошел по этому показателю Роджера Федерера, став единоличным лидером. Сербский теннисист проведет свой 52-й полуфинал на “мэйджорах”, сравнявшись с лидировавшей среди мужчин и женщин Крис Эверт.
За выход в финал травяного “мэйджора” Джокович сразится с лидером рейтинга Янником Синнером, которому проиграл в четырех последних очных поединках, в том числе на Ролан Гаррос в этом году (общий счет их противостояния 5-4 в пользу итальянца). Напомним, что Джокович в 2023 и 2024 годах доходил на Уимблдоне до финала, где проигрывал Карлосу Алькарасу.
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