Ева Лис – о выходе в четвертый круг Аustralian Open в статусе “лаки лузера”: “Для меня это все еще не кажется реальным”

Немецкая теннисистка Ева Лис поделилась своими эмоциями после выхода в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии



– Ева, вы пробились в четвертый круг как «лаки лузер». Расскажите нам о матче и о том, как вы оцениваете свою игру?

– Очевидно, я очень-очень счастлива, что попала во вторую неделю турнира. Это всегда было моей мечтой. Сегодняшний матч был непростым. Я уже трижды играла против неё, и всегда имела проблемы в первом сете, потому что она играет с большой интенсивностью. Сегодня она также сыграла очень хорошо. Но я знала, что просто должна продолжать бороться. Я чувствую, что всегда есть момент, когда она начинает больше ошибаться, и я просто пыталась дождаться этого момента и продолжать играть в свой теннис. В первом сете я совершила много ошибок, поэтому старалась уменьшить их количество. Чувствую, что я просто боролась на корте, не думала ни о чём, просто играла в теннис. И, в конце концов, именно это позволило мне выиграть матч в третьем сете.

– Для многих это будет первый раз, когда они увидят или услышат о вас. Расскажите, где вы были 12 месяцев назад и насколько реальным казалось достичь такого результата?

– Я всегда испытывала трудности, когда приближалась к топ-100 и к большим турнирам. В конце концов, я знала, что имею достаточный уровень, но всегда давила на себя слишком сильно. Я знала, что поставлено на карту, и очень хотела достичь этого. Но именно из-за этого я никогда не могла просто выйти на корт и победить. Помню свой первый опыт на Australian Open: я прошла квалификацию, играла против Букши в первом круге. Первый сет я сыграла очень хорошо, а потом во втором меня накрыло осознанием, сколько очков я получу, какой будет мой рейтинг. И что вы думаете? Я проиграла второй сет 6-0. Иногда мои мысли были намного дальше, чем моя игра и физическая форма. За последние 12 месяцев я научилась просто играть и смотреть, к чему это меня приведет. Чем больше я думаю, тем хуже играю. Теперь я просто стараюсь выходить на корт и наслаждаться игрой. Думаю, статус «лаки лузера» помогает мне. Иногда всем нужен второй шанс.

– Насколько это все напоминает вам сон?

– Для меня это все еще не кажется реальным. Не знаю, когда это осознание наступит. Это действительно невероятная ситуация, особенно учитывая то, что я попала на турнир как «лаки лузер». Помню, что нашла фото, где я сплю в день, когда я попала в основу. Тогда я просто проводила время на арене, пыталась себя чем-то занять, потому что не знала, что делать. Я уже готовилась к рейсу на следующий день. Это действительно невероятная история даже для меня, как это произошло и как быстро. Всего несколько дней, но они полностью изменили мою жизнь. Я очень благодарна за это. Не знаю, чувствую себя немного опустошенной, потому что сейчас происходит очень много всего.

– В следующем круге вы играете против Иги Швёнтек. Вы уже играли с ней в Штутгарте. Расскажите об этом противостоянии.

– Я действительно в восторге, что снова смогу сыграть с ней. Она невероятная теннисистка. Именно таких матчей я и жду, именно поэтому я играю в теннис. Я в предвкушении того, чтобы выйти на корт против нее. Не помню точно, это было три или четыре года назад, когда мы встречались. Тогда я можно сказать была новичком в WTA-туре. Даже тогда у нас получились замечательные розыгрыши. Я проиграла 1-6, 1-6. Она тогда имела свою победную серию и играла очень интенсивно. Я считаю, что всегда есть шанс, когда выходишь на корт. Никогда не знаешь, что произойдёт во время матча. Я просто постараюсь сохранить свою серию, свой боевой дух и просто выйти и получить удовольствие.



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