В Италии вышла книга о Чезаре Фьорио, бывшем гонщике, знаменитом менеджере, а ныне телекомментаторе, который оставил заметный след в истории мирового автоспорта, причём в нескольких категориях, что удаётся далеко не всем.

В юности, в начале 60-х, он делал успехи в гонках GT и даже выиграл национальный чемпионат Италии, затем перешёл в ралли, но здесь его спортивная карьера не задалась. Зато он оказался талантливым организатором и руководителем, и именно Фьорио основал HF Squadra Corse, гоночное подразделение Lancia, и именно под его началом заводская команда этого итальянского автопроизводителя добилась выдающихся успехов на трассах мирового ралли.

В 1989 году он стал спортивным директором команды Ferrari, когда за неё выступали Найджел Мэнселл и Герхерд Бергер, а затем Ален Прост. Но это произошло уже после смерти Энцо Феррари, однако так и остался без ответа вопрос, почему Коммендаторе не пригласил Фьорио раньше? Именно Чезаре однажды чуть не подписал контракт с Айртоном Сенной, и тогда бы история современной Формулы 1 наверняка сложилась бы иначе, хотя понятно, что сейчас говорить об этом особого смысла нет.

Год назад мы рассказывали о фильме «Большая гонка. Audi против Lancia», посвящённом лишь одной из страниц биографии Фьорио, когда заводская команда Lancia под его руководством в 1983-м выиграла чемпионат мира по ралли. Фильм получился так себе, однако сама история, которая легла в основу сюжета, безусловно, замечательная.

И вот теперь о Фьорио издана ещё и книга, причём она написана его сыном Кристиано, и в ней рассказывается о том, каким был путь Чезаре к успеху. Фьорио-старшего всегда отличала страстная любовь к скорости, стремление к победам, энтузиазм и неуёмный характер – кстати, как раз эти черты в фильме изображены вполне ярко.

Кроме Lancia и Ferrari, Фьорио также работал в таких командах Формулы 1, как Ligier/Prost и Minardi, и это общеизвестный факт. Куда меньше мы знаем о том, что в своё время он добился успехов и в другой стихии: он двукратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы по водномоторному спорту, где выступал на катерах в престижной категории Class 1.

Но и это ещё не всё: имя Чезаре Фьорио можно найти в Книге рекордов Гиннеса: в августе 1992 года он пересёк Атлантику на моторной суперяхте Destriero за 2 дня 10 часов 34 минуты и 47 секунд. Этот рекорд не побит до сих пор.

Ныне Фьорио занимается сельскохозяйственным бизнесом и тоже весьма успешно. В том числе на своей ферме в Апулии он принимает туристов, которые часто даже не догадываются, кто хозяин этих угодий. Но если потом по ходу тура по Италии они попадают в Музей Ferrari, то там видят фотографию Чезаре Фьорио и только тогда осознают, у кого они останавливались.

В оригинале книга называется Cesare Fiorio. STRATOSferico – в её названии зарифмовано название одного из самых знаменитых автомобилей в истории чемпионатов мира по ралли – Lancia Stratos. Пока биография Фьорио издана только на итальянском, но, учитывая масштабы личности героя, вполне можно ожидать, что будет переведена и на другие европейские языки.

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