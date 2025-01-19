Джо Сондерс рассказал, за какие деньги Фьюри готов провести бой с Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Экс-чемпион мира Билли Джо Сондерс предположил, при каком условии Тайсон Фьюри вернется на ринг.

«Я знаю, что Тайсон просил 500 миллионов долларов за бой. Если они хотят организовать этот поединок с Джошуа, то им придется заплатить.

Мое мнение, что ни один бой не стоит 500 миллионов. Но если эту сумму разделить на двоих? Не знаю, возможно. Очевидно, Тайсон вернется только тогда, когда ему предложат самые большие деньги в его карьере», – сказал Сондерс.

Ранее Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры. Фьюри ранее несколько раз заканчивал карьеру, последний раз в августе 2022 года. После этого боксер вернулся и провел четыре поединка: дважды защитил чемпионский пояс WBC, после чего еще дважды уступил Александру Усику.

sport.ua