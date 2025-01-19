Каталонцы уже 4 тура подряд без побед. Хетафе – Барселона 1:1. Обзор матча

После разгромов в кубковых соревнованиях снова неудача в Ла Лиге

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Несмотря на доминацию гостей в первом тайме, "городские" смогли реализовать один из редких моментов, ответив на быстрый мяч "сине-гранатовых". После перерыва владение "блаугранас" выросло до 80%, но из 13 ударов только два реально угрожали воротам хозяев.

Коллектив из провинции Мадрида занимает 16-е место (20 очков). 26 января команда проведет выездной поединок против "Реал Сосьедад". Подопечные Флика – третьи (39 баллов). Впереди домашняя игра с главным аутсайдером сезона – "Валенсией".

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Смотрите обзор матча 20 тура чемпионата Испании

Хетафе. Эстадио Колисеум, 15 134 зрителя

Хетафе – Барселона 1:1

Голы: Арамбарри, 34 – Кунде, 9

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