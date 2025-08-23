Гвардиола намекнул на уход Эдерсона из Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола допустил вероятность ухода из клуба бразильского вратаря Эдерсона. По информации СМИ, интерес к голкиперу проявляет турецкий «Галатасарай». Про это сообщает редакция euro.com.ua.

«Трансферное окно открыто вплоть до матча с „Брайтоном“. Только после этого можно будет сказать, что все завершено. Сейчас остается лишь задаваться вопросом: „Что будет дальше?“», – отметил Гвардиола.

Эдерсон защищает ворота «Манчестер Сити» с 2017 года и за это время стал одним из ключевых игроков команды. Его контракт с английским клубом действует до июня 2026 года, а ориентировочная трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 20 миллионов евро.

В английской прессе сообщают, что «Сити» уже рассматривает варианты усиления вратарской линии и готовится к возможному уходу бразильца. На замену голкиперу у «горожан» есть несколько кандидатов, включая новичка Джеймса Траффорда, который дебютировал в АПЛ в стартовом туре.

Напомним, мы также писали о том, что обновилась таблица коэффициентов УЕФА,