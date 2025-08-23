Эмерсон Фиттипальди: Бортолето нас приятно удивляет

Ближе к концу первой части сезона Габриэль Бортолето явно прибавил, заработав очки на трёх из четырёх этапов начиная с Гран При Австрии. Разумеется, это порадовало соотечественников 20-летнего дебютанта Sauber, в том числе ветерана бразильского автоспорта Эмерсона Фиттипальди, двукратного чемпиона мира, побеждавшего в Формуле 1 в первой половине 70-х.

«Думаю, он всех нас приятно удивляет. В том числе он прекрасно выступил в последнем Гран При перед летним перерывом, отлично провёл и квалификацию, и гонку – поделился Фиттипальди в интервью Motorsport.com. – Я знаком с Габриэлем ещё с тех времён, когда он только начал выступать в картинге, но то, что он сейчас делает в Формуле 1 – это уже совсем другой уровень.

Надеюсь, с приходом Audi в следующем году эта команда станет только сильнее. Немецкая компания инвестирует большие деньги в свой заводской проект, поэтому я надеюсь, что Габриэль получит более эффективную машину – в теории это вполне возможно.

Надо отметить, что Sauber и раньше была неплохой командой Формулы 1, а сейчас она становится всё более конкурентоспособной. Мы также не должны забывать о Нико Хюлкенберге – он очень быстрый гонщик, и я думаю, что Габриэль на него равняется, что ему тоже помогает.

В течение семи предыдущих лет в Формуле 1 не было бразильских гонщиков, и об этом можно только сожалеть, но замечательно, что теперь наш соотечественник вновь выступает в чемпионате мира. Уже сам этот факт даёт нам повод для радости».

Вторую часть сезона Бортолето начнёт, занимая 17-ю строчку личного зачёта, на его счету 14 очков, и в середине лета действительно было заметно, что пилотирует он всё увереннее. Какими бы ни были его результаты в осенних гонках, в дни ноябрьского Гран При Сан-Паулу ему будет обеспечен горячий приём на родине.

