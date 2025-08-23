Бен Шелтон: “Я бы очень хотел, чтобы американец выиграл US Open. Не могу дождаться того момента, когда мы сделаем это”

Американский теннисист пообщался с журналистами перед стартом на домашнем “мэйджоре”



В первом круге соревнований Шелтон встретится с перуанцем Игнасио Бусе, который преодолел квалификационный этап.

Об атмосфере и эмоциях на корте

“US Open – это самый большой турнир года для меня. Я много работал, чтобы быть в хорошей форме, когда приеду сюда. Чувствую себя уверенно в своей игре. Чувствую, что я готов к этому турниру. Просто рад выйти на корт и посмотреть, что будет дальше. Я чувствую себя прекрасно, когда играю на главном корте – арене Артура Эша. Мне нравится. Нравится смотреть вверх на огромные трибуны, особенно когда они заполнены. Это именно то, чего я жду.

Что касается эмоций, то раньше, когда я был моложе, эмоции на корте действительно были проблемой. Я по своей природе артистичен. Но со временем понял, в каком состоянии мне нужно быть, чтобы и оставаться сосредоточенным, и в то же время получать удовольствие. Я никогда не буду тем парнем, который механически делает свою работу без каких-либо изменений выражения лица или эмоций. Думаю, я играю лучше, когда показываю их. Все разные, но для меня важно найти этот баланс. И этим летом я как раз достиг того состояния, к которому стремился”.

О воскресном старте турнира

“Я понимаю, почему турниры так поступают – еще один выходной день продажи билетов. Для такого турнира это масштабно. Иметь два дня отдыха, возможно, и не нужно – для меня всегда достаточно одного, особенно после первого круга. Но и второй не помешает. Это не станет препятствием.

В Париже я тоже играл в воскресенье. Там было сложнее, потому что мой соперник во втором круге снялся, и получилось пять дней между матчами. Это было тяжело. Но в целом мне нравится стартовать раньше. Думаю, это даже преимущество – оказаться в ранней половине сетки. А позже, например, между четвертьфиналом и полуфиналом, тоже есть два дня отдыха. Так что я точно не буду жаловаться”.

О шансах американцев на US Open

“Я бы очень хотел это увидеть – чтобы прогноз Патрика Макинроя сбылся и американец выиграл турнир. Думаю, у нас немало ребят были близки к этому. Тиафо всегда выходит на другой уровень, когда играет здесь. Фритц играл в финале. Томми [Пол] тоже постоянно хорошо выступает. Это мой любимый турнир. У нас есть много ребят, даже тех, кого вы не упомянули, которые способны пройти далеко и играть против сильнейших в мире. Я думаю, что это только вопрос времени. Пока этого не произойдет, СМИ будут продолжать спрашивать и спорить. Я не могу дождаться того момента, когда мы сделаем это, и тогда можно будет перейти к другому вопросу (улыбается). Есть немало американцев, которым это по силам”.

О соперниках: Алькарасе и Синнере

“Сейчас выглядит так, что если хочешь выиграть большой титул, придется пройти через них. Но я отношусь к турниру, как к пути шаг за шагом. Я не из тех, кто смотрит далеко вперед. Мой первый соперник “квалифаер”. И я думаю только о нем, о том, чтобы пройти первый круг. Кто-то другой любит заглядывать в сетку, анализировать возможные матчи. Я – нет. Если слишком забегать вперед, можно споткнуться о собственные ноги и даже не дать себе стартовать. Поэтому я сосредотачиваюсь на первом круге. А все мы знаем, что было в этом году и последние два года. Но я не хочу смотреть слишком далеко”.

О теннисных корнях и семье

“Мое второе имя – Тодд, в честь моего дяди Тодда Витскена. Он умер от рака мозга за несколько лет до моего рождения. Он был великолепным игроком, топ-30 в одиночном и вторым или третьим в парном. У меня теннисные корни с обеих сторон семьи. Он выигрывал титул в Торонто дважды в паре. Это круто. Я уже выиграл титул, который брал мой отец, и титул, который выигрывал мой дядя, пусть даже в паре. Люди говорят, что мы похожи атлетически. Он был не таким высоким, как я, но очень сильным физически. Это тяжело, что его нет, но для меня важно идти по пути, который проложили в моей семье, и продолжать их наследие в теннисе”.

О работе над игрой и подготовке

“В подготовке важно найти баланс. Нельзя фокусироваться только на чем-то одном. Когда подходишь к турниру, ты уже знаешь свои сильные стороны – на них и нужно делать ставку. В то же время я всегда стараюсь совершенствоваться, укреплять слабые места, чтобы они не были уязвимым местом. Но в решающие моменты есть удары, на которые я полагаюсь и которые приму независимо от результата.

Для меня важно быть умнее в своей подготовке. Просмотр видео и визуализация стали для меня большим шагом вперед. Когда я уже вижу в голове то, что хочу делать на корте, я спокоен. Я знаю, что делать, и не колеблюсь. Вечером перед матчем или утром я составляю четкий план, а потом просто выхожу на корт, доверяя себе и не думая лишнего”.

О смешанном парном турнире в Нью-Йорке

“Я не знаю, собирали ли когда-нибудь смешанные пары такие стадионы. Я уже играл с Тейлор в 2023 году – тогда было много людей, но в этом году – совсем другой уровень. Если спросить организаторов, они тоже скажут, что это был успех. Было непросто, потому что многие игроки только что приехали из Цинциннати, а Ига, кажется, вообще не тренировалась и сразу вышла играть. И все же она дошла до финала – это впечатляет. Я получил удовольствие. Я люблю парный теннис, хотя говорил, что моя парная карьера на уровне Grand Slam закончена из-за сложного графика и формата пятисетовых матчей в одиночке. Но если и другие турниры сделают что-то подобное в преддверии недели, я обязательно подумаю сыграть снова”.



